Sportif yetenek taramasıyla 1 milyon 226 bin çocuk testten geçti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlattıkları, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesi olan Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçen yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını, bunlardan yaklaşık 110 bininin yetenek havuzuna alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, Türk sporunda yakalanmak istenen hedefleri ve projenin geldiği noktayı rakamlarla anlattı.

Hedeflerinin, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkeyi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Tesis eksikliği, elimizi kolumuzu bağlayan, önemli bir problemdi. Bu problemin ortadan kalkmasıyla, nitelik anlamında adımlar atacak imkanlara kavuştuk. Hızlı ve güçlü iş birlikleri sağlamak hususunda yeni yönetim sisteminin sağladığı avantajları da iyi değerlendirerek, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilmesini amaçladıklarını kaydeden Kasapoğlu, bu çocukların üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri için başlatılan proje ile olimpik sporcu havuzuna her yıl yaklaşık 4 bin sporcu ekleyerek uluslararası sportif başarıların artırılmasını istediklerini aktardı.

"110 bin çocuğumuz şu an yetenek havuzunda"

Projenin ülkenin geleceğine matuf çok önemli bir proje olduğunu, yetenekli çocukların ilkokul üçüncü sınıfta tespit edilip spora ve ilgili branşlara yönlendirildiğini, pek çok bilimsel testi de dahil ederek, çok önemli bir emeğin verildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışma çerçevesinde bizim olimpik sporcu havuzumuzu da 2023'e kadar önemli bir seviyeye çıkaracağımızı müjdelemek istiyorum. ve bu çerçevede her yıl ortalama 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştiriyoruz. Bizimle iş birliği yapan Milli Eğitim Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Örneğin, geçtiğimiz yıl yetenek taraması sürecini geçen 1 milyon 226 bin 503 çocuğumuzdan yaklaşık 110 bin çocuğumuz, şu an yetenek havuzunda ilgili süreçleri yaşıyor. Onların temel hareket becerileri ve spor becerileri eğitimi sürecini tamamlamasının ardından olimpiyat hazırlık merkezlerine, sporcu eğitim merkezlerine yönlendirilmesiyle sonraki süreçteki müsabakalar, turnuvalar, şampiyonalar ve olimpiyatlar için çok önemli bir kaynağa ulaşmış olacağız. Sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmış olacağız, bunu çok önemsiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 öğrencinin 816'sının sportif yetenek taramasına katılarak, temel hareket becerileri ve spor becerileri eğitimine davet edildiğini belirtti.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi

Bakan Kasapoğlu, çok önemsediği bir başka proje "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Yüzme sporunun gelişmesi adına ülkenin dört bir tarafına çok sayıda havuz yaptıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Yüzme sporu, olimpiyatlar başta olmak üzere şampiyonaların madalya deposudur. Artık yüzmede biz de olacağız. Son 18 yıla bakarsak havuz sayısında inanılmaz bir yükseliş var. 2002'de 46 olan yüzme havuzu sayısının 145'e yükselmesi her şeyi anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, göreve geldiğinde "İlk 100 günde yüz bin kişiye yüzme öğreteceğiz" iddiasıyla yola çıktıklarını ve bunu başardıklarını dile getirerek, bu zamana kadar proje kapsamında 264 bin 57 kişiye yüzme öğrettiklerini aktardı.

Bakan Kasapoğlu, bu yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefleri bulunduğunu da kaydetti.