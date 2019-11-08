Son Dakika Haberleri: Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto
Son Dakika Spor Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto

Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto

6 saat önce

Basın toplantısının yapıldığı salon Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları Toplantıyı takip eden basın mensupları PORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa...

Basın toplantısının yapıldığı salon

Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi

Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları

Toplantıyı takip eden basın mensupları

PORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş ile oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto

Sporting Braga, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:31 Kaynak: AA
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