Sporting CP, İstanbul Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporting CP, İstanbul Başakşehir maçına hazır - Son Dakika Spor

Sporting CP, İstanbul Başakşehir maçına hazır

6 saat önce

Portekiz ekibi Sporting CP, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın saat 20.55'te İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla tamamladı.

Sporting CP, İstanbul Başakşehir maçına hazır, System.String[]

Portekiz ekibi Sporting CP, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın saat 20.55'te İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı çalışmayla tamamladı.

Teknik direktör Silas yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, tüm takımın orta yuvarlakta oynadığı pas oyunuyla devam etti. Basına kapalı bölümde ise Portekiz takımının yarı sahada çift kale maç yaptığı öğrenildi.

Portekiz ekibi son çalışmasının ardından yarın saat 20.55'te oynanacak mücadeleyi beklemeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar


Başakşehir, Portekiz, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:48 Kaynak: DHA
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