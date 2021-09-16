Sporting-Ajax maçına Haller damga vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu

Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yaptı. Hollanda temsilcisi, Haller'in yıldızlaştığı maçta Sporting'i 5-1 mağlup etti.

AJAX'IN SIRADAKİ RAKİBİ BEŞİKTAŞ

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis'ten geldi. Sporting'i tek golünü 33. dakikada Paulinho attı. Ajax grubun bir sonraki maçında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporting ise Borussia Dortmund'a konuk olacak.