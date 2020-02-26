Son Dakika › Spor › Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı - Son Dakika Spor
Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sporting Lizbon, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:46 Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sporting Lizbon, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Silas yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Portekiz ekibi, antrenmana saha ortasında yaptığı kısa toplantıyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu. - İSTANBUL
Son Dakika Okan Buruk, oyuncularına inanıyor: 2-0'lık galibiyet bizi bu turdan çıkarabilir Glasgow Rangers, Braga'yı saf dışı bıraktı Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti Manchester City, Real Madrid'i 2-1 yendi