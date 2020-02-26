Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı - Son Dakika Spor

Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sporting Lizbon, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sporting Lizbon, Başakşehir maçının son çalışmasını yaptı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sporting Lizbon, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.


Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Silas yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Portekiz ekibi, antrenmana saha ortasında yaptığı kısa toplantıyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:46 Kaynak: İHA
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