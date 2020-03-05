Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi - Son Dakika
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Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi

17 dakika önce

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktörlüğe 35 yaşındaki Ruben Amorim getirildi.

Sporting Lizbon'da Ruben Amorim dönemi, System.String[]

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Sporting Lizbon'da teknik direktörlüğe 35 yaşındaki Ruben Amorim getirildi.

Sporting Lizbon Kulübü, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Portekizli Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Silas yönetimindeki Sporting Lizbon, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.

Portekiz liginde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.

Öte yandan Braga Kulübü ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem Akhisar Belediyespor forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:28 Kaynak: AA
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