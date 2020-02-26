Sporting Lizbon, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporting Lizbon, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Sporting Lizbon, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Portekiz ekibi Sporting Lizbon, hazırlıklarını tamamladı.

Sporting Lizbon, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Portekiz ekibi Sporting Lizbon, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Silas'ın oyuncularıyla saha ortasında yaptığı kısa konuşmanın ardından başladı.

Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ile süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu bildirildi.

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 20.55'te başlayacak.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:00 Kaynak: AA
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