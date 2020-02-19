Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir maçına doğru - Okan Buruk (1) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "İki maçlık bir seri. Burada avantaj yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz." dedi.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Junior Caiçara, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Rakiplerini çok iyi analiz ettiklerini vurgulayan Buruk, "Bu tura yakışır şekilde oyun ve skor anlamında kendimizi hazırladık. Eşleşme belli olduğundan beri, uzun zamandır rakibimizi doğru bir şekilde analiz ettiğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bizim ve Türkiye için önemli bir karşılaşma." diyen Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız hem de ülkemizin gelecek yıl Avrupa kupalarına katılımı için puan çok önemli. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için. Bu tur bizim için çok önemli. Türkiye'yi bulunduğu durumda tutmalıyız."

Teknik direktör olarak kariyerinde ilk defa bu yıl Avrupa Ligi'nde olduğunu hatırlatan Buruk, "Şimdiye kadar aldığımız galibiyetler, özellikle gruptan çıkışımız çok önemliydi. Bu turu da geçmek, benim, futbolcularımın ve kulübün geleceği için çok önemli. Tek hedefimiz buradan avantajla dönüp turu geçen taraf olmak. Hedeflerimiz var ve inşallah kendimiz için bir tarih daha yazma fırsatı olur." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, yoğun maç temposunun kendilerini etkilemediğini vurgulayarak, "Eğer yarışıyorsanız bu temponun içine girmek zorundasınız. Bununla ilgili hiçbir şikayetimiz yok." diye ekledi.

"Robinho 2-3 sene daha oynar"

Robinho'nun sakatlığından dolayı Lizbon'a gelmediğini kaydeden Buruk, "Robinho önümüzdeki hafta bize katılacak. Belki pazartesi Rizespor maçında bizimle olabilir. Ben onunla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Hem futbolcu hem karakter olarak çok iyi bir kişi. Yaşına göre çok fazla çalışıyor. Sezon başında Junior ile birlikte takımın en iyi gelenlerinden biriydi. Kendisinden çok memnunuz. 2-3 sene daha rahat oynayacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

"İnşallah ligi birinci sırada bitirir, ayrı bir tarih yazarız"

Süper Lig'de sezonun çok çekişmeli geçtiğini vurgulayan Buruk, şunları söyledi:

"Türkiye ligi en çekişmeli senesini yaşıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren 7 takım var. Fenerbahçe ve Beşiktaş puan olarak geride olsa da lig yarışlarını sürdürüyor. Bu durum kaliteyi artırıyor. Bizim hedefimiz Türkiye liginde şampiyonluk yaşamak. Hedefimiz bu ve buna çok inanıyorum. İnşallah ligi birinci sırada bitirir ayrı bir tarih yazarız. Bu maç bizim için bir tarih ama Türkiye liginde de tarih yazmak istiyoruz."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Buruk ayrıca, Manchester United'a transfer olan Sporting Lizbon'un eski futbolcusu Bruno Fernandes ile ilgili de "Bruno'nun ayrılmasına bir rakibi olarak sevindik. Önemli bir futbolcuydu. Ama Sporting her şeye rağmen iyi kadroya sahip ve özellikle sahasında çok güçlü." diye konuştu.

Caiçara: "Türkiye ligine genel olarak herkesin saygı duyması lazım"

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Junior Caiçara ise "Rakibi çok iyi analiz ettik, onların kuvvetli ve zayıf yanlarını iyi biliyoruz. Çok farklı sistemlerde oynayabilen bir takım. Yarınki maç tamamen bizim performansımıza bağlı. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Manuel Rebelo Fernandes'in yarınki maçta kendilerini favori görmelerinin doğal olduğunu ifade eden Caiçara, "Kendi evinde oynuyor ve favori olduğunu söylemekte haklı. Ama biz iyi hazırlandık. Sürpriz yapıp iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kariyerinde Portekiz ve Almanya liglerinde de oynayan Caiçara, Portekizli bir gazetecinin "Türk futbolunun seviyesiyle" ilgili sorusuna ise "Elbette farklı ama Türkiye liginde de üst düzey ve zor bir futbol oynanıyor. Özellikle lider olduğunuzda rakiplerin motivasyonu çok yüksek oluyor. Portekiz futbolunda şampiyonluk için sadece Benfica, Porto, Sporting ve Braga yarışır. Türkiye ligine genel olarak herkesin saygı duyması lazım." yanıtını verdi.

Basın toplantısının ardından Medipol Başakşehir takımı, maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda son antrenmanını yaptı. Antrenmanı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.