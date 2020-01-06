Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti - Son Dakika Spor

Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti

6 saat önce

Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki Sporting Lizbon'u karşı karşıya getirdi.

Sporting Lizbon, Portekiz liginde Porto'ya kaybetti, System.String[]

Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki Sporting Lizbon'u karşı karşıya getirdi.


Misafir ekip Porto, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'ndan oynanan mücadeleyi, Marega'nın 6 ve Soares'in 73. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı. Sporting Lizbon'un golünü ise 44. dakikada Acuna kaydetti.


Porto puanını 38'e çıkarırken, 26 puanda kalan Sporting Lizbon, lider Benfica'nın 16 puan gerisine düştü.


Medipol Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.


Sporting Lizbon, Portekiz, Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:11 
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