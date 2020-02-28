Sporting'ten maç sonu Başakşehir itirafı: "Hatalar yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporting'ten maç sonu Başakşehir itirafı: 'Hatalar yaptık' - Son Dakika Spor

Sporting'ten maç sonu Başakşehir itirafı: "Hatalar yaptık"

6 saat önce

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferro, "Bu maç özelinde çok hata yaptık. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık ama girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik.

Sporting'ten maç sonu Başakşehir itirafı:

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferro, "Bu maç özelinde çok hata yaptık. Özellikle ikinci yarı çok iyi oynadık ama girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. İki maça bakıldığında hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum ama bugünkü hatalarımızdan dolayı kötü bir sonuçla buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.


Medipol Başakşehir'in maça iyi başladığını ve kurduğu baskıya cevap veremediklerini belirten Portekizli teknik adam, "İlk yarıda ofansif olarak kötüydük ama iki pozisyona girdik bunları değerlendirmeliydik. İkinci yarıda baskıyı kırdık, turu getirecek golü de bulduk ancak son dakikada golü yedik ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada da pozisyona girdik ama penaltıdan golü kalemizde görerek elendik. Buradan da rakibin hakkını teslim etmek istiyorum. Bugünkü maçta 4 gol yemek kabul edilebilir bir durum değil, çok daha iyi bir skorla buradan ayrılıp turu geçebilirdik. Artık tek hedefimiz ligde daha fazla maç kazanmak. Kesinlikle ligde hala hedeflerimiz var." şeklinde konuştu.


Fatih Terim Stadı, Ferro Döküm, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:44 
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