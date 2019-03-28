Son Dakika Haberleri: Sporturkey'i 5 Bin 380 Kişi Ziyaret Etti

Sporturkey'i 5 Bin 380 Kişi Ziyaret Etti

2 saat önce

1.ANFAŞ Spor Ekipmanları Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı sona erdi.

Sporturkey'i 5 Bin 380 Kişi Ziyaret Etti, System.String[]
1.ANFAŞ Spor Ekipmanları Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı sona erdi. Toplamda 5 bin 380 kişinin ziyaret ettiği fuara 608 yabancı konuk geldi .90 firmanın katıldığı SporTurkey'de 220 markada ürün sergilenirken,fuarda 35 ülkeden farklı markalar yer aldı. Spor ürünleri,ekipmanları, takviye ürünleri organik gıdalar ve spor giyim markaları fuarda ürünlerini sergiledi. Sektörel buluşmalara, iş ortaklıklarına ve bağlantılara da ortam sunan fuara ziyaretçi ilgisi de yoğun oldu.

Fuarda alanında uzman eğitmenler tarafından verilen paket programlar içerisinde pilates, detox pilates, yoga, yin yoga, kangoo power, zumba,fitness, bisiklet, step programları, terapi ve çok sayıda branşı kapsayan aktiviteler yer aldı. Bunların yanında çocuklar için trafik eğitimi, akrobatik sirk, bale ve çocuk aktiviteleri de minik ziyaretçileri ağırladı.

Sağlıklı yaşam konusunda Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Başkanı Prof.Dr.Oğuz Özyaral'ın konuk olduğu SporTurkey'de Prof.Dr. Özyaral tarafından ziyaretçilere sağlıklı beslenme kürleri, doğru beslenme, organik ürünler ve sporcu beslenmesi konularında seminer verildi.

ANFAŞ Expo Center'da tam bir spor şöleni yaşandığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, kısa süre içinde organize edilen fuarda beklenilenin üzerinde katılım ve ilgi olduğunu kaydetti.Ali Bıdı, bu yılın ekim yılı olarak ilan edildiğini seneye 2020'de gerçek hasatın alınacağını ifade etti.

Öte yandan bu yılın Aspendos Yılı ilan edilmesi çerçevesinde kente gelen çeşitli ülkelerden modeller yöresel kıyafetleri ile ANFAŞ Expor Center'da fuarı ziyaret ettiler. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile Aspendos'a geçen yabancı modeller burada fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

Fuar ile eşzamanlı gerçekleşen Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Fitness Şampiyonası da katılımcılardan büyük ilgi gördü.Bay ve bayan sporcuların yer aldığı şampiyona renkli görüntüler oluşturdu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

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