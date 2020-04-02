Sporu "online" evlere taşıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sporu 'online' evlere taşıyorlar - Son Dakika

Sporu "online" evlere taşıyorlar

6 saat önce

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen bir spor merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden üyeleri ve takipçilerinin evlerine sporu online taşıyor.

Sporu

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen bir spor merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden üyeleri ve takipçilerinin evlerine sporu online taşıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımını engellemek için yapılan "evde kal" çağrıları toplumda karşılık bulurken, bazı vatandaşlar da dışarıda yaptıkları sportif faaliyetleri eve taşıdı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle spor merkezlerinin faaliyetleri de geçici süreliğine durduruldu. Bu süreçte Diyarbakır'daki bir özel spor ve yaşam merkezi, evde kalan üyeleri ile takipçileri için sosyal paylaşım hesabı Instagram üzerinden online dersler vermeye başladı. Merkezin eğitmenleri, 4 farklı kategoride sabah ve akşam 1,5 saatlik online programlar yapıyor.

Tedbir kapsamında yaşamlarını eve sığdırmaya çalışan aileler, çocuklarıyla katıldıkları online spor programlarından dolayı mutluluk duyuyor.

"Evde bütün gün hareketsiz kalınıyor"

Spor merkezi eğitmenlerinden Ruşen Çapan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu virüsün Türkiye'de görülmeye başlandığı andan itibaren çalışanlar ve üyelerinin sağlığı düşünülerek merkezin faaliyetlerine ara verildiğini söyledi.

Üyelerinin evde hareketsiz kalmaması için yapmış oldukları grup çalışmalarını sosyal medya üzerinden devam ettirdiklerini belirten Çapan, "Çünkü evde bütün gün hareketsiz kalınıyor. Virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Güçlü bağışıklık için dengeli beslenmenin yanında sporun da çok büyük bir etkisi olacağını üyelerimize ilettik. Sürekli kapalı alanda kalmak büyük stres yaratıyor. Sporun bu anlamda da iyileştirici etkisi var." dedi.


İlk etapta başlattıkları programın üyeleri tarafından takip edildiğini fakat daha sonra ülke genelinde yoğun takipçi listesinin oluştuğunu belirten Çapan, şöyle konuştu:

"Evde 7'den 70'e insanlar spor yapmaya başladı. Tesis ve spor eğitmenleri olarak ailelerimizin evde hem bağışıklık sistemlerini kuvvetli tutmak hem ailece güzel vakit geçirmeleri için yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Şu sıralarda hepimiz evde stres altında olabiliyoruz. Genellikle keyif alınabilecek spor egzersizlerini yapıyoruz. Çünkü büyük bir çoğunluğumuz belki ilk kez spor yapıyor. Bu yüzden zorlayıcı egzersizler değil biraz da keyif

alınabilecek başlangıç seviyesi egzersizlerle sporu ailelerimizin evine taşımaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü takipçilerimiz de var."

"Gerek bağışıklık sistemimiz, gerek genel sağlık açısından her gün hareket etmemiz gerekiyor." ifadesini kullanan Çapan, "Her gün 30 dakika veya 1 saati bulacak egzersizler bağışıklık sistemi ve kas kuvvetimiz için yeterli olacaktır. Gündüz ve akşam 2 seans şeklinde egzersiz programlarımızı Instagram üzerinden ücretsiz bir şekilde hem üyelerimiz hem de takipçilerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

Ailece spor yapıyorlar

Eşi Mustafa Naci, kızları Sudenur ve Miray Su ile evde spor yapan Burcu Canbolat da yaklaşık 3 yıldır spor yapmak için gittikleri merkezin faaliyetine ara vermesinin ardından sosyal medya üzerinden başlattığı programları takip ettiklerini söyledi.

Herkese uzman antrenörler tarafından yapılan programları takip etme önerisinde bulunan Canbolat, "Spor yapmanın fiziksel ve ruhsal açıdan bize ve çocuklarımıza inanılmaz olumlu bir etkisi var. Herkese öneriyorum." dedi.

Salgın nedeniyle bütün günü evde geçirmek zorunda kalınmasının olumsuz psikolojik yönün de bulunduğunu işaret eden Canbolat, "Evimizde kalarak bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Herkese evde kalın, spor yapın ve sağlıklı olun diyorum. Evde kalışı ailemizle eğlenceli hale getirebiliriz." diye konuştu.

Mustafa Naci Canbolat ise salgın öncesinde ailece spor merkezine gittiklerini söyledi.


Canbolat, şöyle dedi:

"Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçirmek, fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmek amacıyla Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlarını takip ediyoruz. Evde canlı yayınları takip ederek hem fiziksel hem ruhsal açıdan korunuyoruz. Evde kalmaktan da mutlu oluyoruz. Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklar için eğlence bizim için ise sportif faaliyet oluyor."

"Hayatı eve sığdırabiliriz"

Anne ve babasıyla spor yapan 11 yaşındaki Sudenur Canbolat, okullara ara verilmesiyle evde kaldığını belirtti.

Canbolat, "Ailece evde spor yaparak, oyun oynayarak aktiviteler yapıyoruz. Hayatı eve sığdırabiliriz, illaki dışarıda olmamız gerekmiyor. Kendimizi eve alıştıralım daha çok evde vakit geçirelim. Mümkün oldukça dışarı çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Instagram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:38 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi         
15:49
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı         
15:43
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 18:10:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sporu "online" evlere taşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]