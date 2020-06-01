Sporu özleyen İzmirliler salonun yolunu tuttu - Son Dakika

İZMİR'de vatandaşlar, koronavirüs salgınına yönelik mücadele kapsamında normalleşme sürecinin ilk gününde yeniden hizmet vermeye başlayan spor salonlarının yolunu tuttu.

Covid-19 salgını sonrası sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla birçok işlemenin faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Restoran, AVM ve spor salonları gibi birçok işletme, bu süreçte kapalı kaldı. Türkiye'nin virüs karşısındaki mücadelesi başarılı bulununca hayatın normalleşme süreci bugün itibariyle yeniden başladı. Kapalı kalan işletmeler bugün tekrar hizmete açıldı. Bu işletmelerden spor salonları da kapılarını açtı. Düzenli spor yapan birçok İzmirli, sabahtan itibaren salonların yolunu tuttu. Hizmete başlayan salonlarda pandemiye karşı önlemler alındı.

10 METREKAREYE 1 KİŞİ

Kentin kalbi denilen yerlerden Alsancak semtinde salon sahibi Mustafa Piçakcı, "Uzun bir aranın ardından salonlarımız açıldı. Çeşitli önlemler aldık. İlk olarak salona gelen müşterilerimiz, solanda kullanacağı ayakkabıyı giyiyor. Ardından hijyenik paspasımızla ayakkabılarını dezenfekte ediyor. İçeri giren üyemizin ateşi ölçülüyor. Sonrasında ellerini dezenfekte ediyorlar. Kurallar gereği 10 metrekareye 1 kişiyi alıyoruz. Burası 40 metrekarelik bir alan olmasına karşın, 3 kişiyi alıyoruz önlem amaçlı. Makinelerin arasında en az 2 metre mesafe olmak üzere. Üyelerimiz muhakkak havlu kullanmak sorunda. Dersler sonrası ekipmanları dezenfektanlarla temizliyoruz. Dersler arası 30 dakika zaman bırakıp bu süreçte salonu havalandırıyoruz. Çünkü klimaları kullanmamız bu süreçte yasak. Sonrasında bir sonraki üyelerimizi kabul ediyoruz. Üyelerimizi randevuyla alıyoruz. Salonları birer kişi kullanabiliyor. Ancak dolaplar ve duş kabinlerini kullanmak yasak" dedi.

Salona spor yapmaya gelen tekstil mühendisi evli ve 1 çocuk babası Nihat Elmas (38), "Pandemiden önce spor bizim yaşam tarzımızdı. Haftada 4-5 gün spora giderdik. Bunun yokluğunu fazlasıyla hissettik. Salonlar açılır açılmaz hemen randevumuzu aldık. Tekrar sporla buluşmak çok güzel. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" dedi.

Salonun müşterilerinden sınıf öğretmeni Arzu Yünel (32) de, "Aylardır sporsuz kaldık. Bu dönemde kas kaybettik. Sırt ağrılarımız oldu. Tekrardan salonların açılması iyi oldu" dedi.