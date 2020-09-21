Giyim markasından spor yapan erkeklere yeni sezon önerileri

DeFacto, sporu hayat tarzı haline getirmiş erkeklere yeni sezon için markası DeFactoFİT'in koleksiyonundaki seçenekleri tanıttı.Marka yaptığı açıklamada koşudan bisiklete, basketboldan tırmanmaya birçok aktif spor ürünün yer aldığı koleksiyonun evde ve ofiste terletmeyen, rahat kıyafetler giymek ve fit görünmek isteyen erkeklere birbirinden şık kombin alternatifleri sunduğunu duyurdu.

Erkeklerin tutkuyla bağlı oldukları spor dalları için hazır giyim markası DeFacto, yeni markası DeFactoFİT'i beğeniye sundu. Sonbahar-Kış sezonuna yepyeni spor markası ile girdiğini hatırlatan DeFacto, aktif spor, ev ve iç giyim ürünleri ile erkeklerin gönüllerini fethedeceğine dikkat çekti. Marka, sezonun favori renginin siyahın ağırlıklı olduğu koleksiyonda, mavi ve grinin de yerini aldığını bildirdi.

Marka koleksiyon hakkında şu bilgileri paylaştı;

"Koleksiyon ikili takımdan şorta, tişörtten sweatshirt'e koşu, bisiklet, tırmanma, yüzme, yoga, pilates, basketbol ya da farklı spor dallarını aktif olarak erkeklerin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Sporun cazibesi ile tasarlanan koleksiyonda basketbol takımları favori parçalar arasında yer alıyor. Rahat ama cool duruşuyla tüm gözleri üzerine çeken DeFactoFİT, ev ve ofis şıklığında terletmeyen ve rahat kıyafetler giymek isteyen erkeklerin yeni adresi. Çok kültürlü uzman bir ekiple tasarlanan DeFactoFiT erkek ürünleri 200'ü aşkın DeFacto mağazasında, online mağazalarımızda ve mobil uygulamada satışa sunuluyor."

- İstanbul