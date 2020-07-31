Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje ÇORBİS hayata geçiyor - Son Dakika

Sporu teşvik edecek, trafiği rahatlatacak proje ÇORBİS hayata geçiyor

-ÇORBİS projesiyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikletin sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor

-Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;

-"Dünyanın, sevginin, kardeşliğin merkezi olan Çorum, aynı zamanda bisikletin de merkezi olacak"

ÇORUM - Çorum'da bisiklet sporunu teşvik ederek araç trafiğinin azalmasına da katkıda bulunacak olan Akıllı Bisiklet Uygulama Projesi hayata geçiyor.

Çorum Belediyesi hayata geçireceği projeyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bisikletin sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın seçim dönemi verdiği sözlerden biri olan ÇORBİS projesi için bisiklet ve ekipmanlar belediyeye teslim edildi. Bisikletler ve ekipmanlarını inceleyen Başkan Aşgın, deneme sürüşü yaptı. Aşgın, ÇORBİS'in kısa süre içerisinde Çorum sokaklarında olacağının müjdesini verdi.

Dünyanın, sevginin, kardeşliğin merkezi olan Çorum'un aynı zamanda bisikletin de merkezi olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Seçim dönemimizde ÇORBİS adıyla tasarladığımız bu projemizi ilan etmiştik. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, bisikletlerimiz geldi. Tüm donanımlar ve teknik altyapımız hazırlandı. Kısa süre içerisinde ÇORBİS bisikletlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız ve şehrimiz bu anlamda önemli bir merhaleye geçmiş olacak. Bisiklet hem spor olarak hem de ulaşım aracı olarak şehrimizde çok rahat kullanılabilir. İlk olarak 50 bisikletimiz ve 8 erişim noktamız olacak. 96 semt parkımıza da bisiklet park alanı yapacağız. Kurban Bayramından sonra montajını tamamlayacağımız ÇORBİS'i hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. Bu heyecanımızı bayram öncesi tüm hemşehrilerimizle paylaşmak istedik. Projemizi gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İncelemelr sırasında Başkan Aşgın'a Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Gökhan Mesci eşlik etti.