Son Dakika Haberleri: Sporun Dersleri Olumsuz Etkilediği Algısı Yanlış"

Sporun Dersleri Olumsuz Etkilediği Algısı Yanlış"

12 dakika önce

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Ünlü, velilerin, okullardaki ders başarısını engelleyeceği endişesinden dolayı çocuklarını yeterince spora yönlendirmediklerini söyledi.

Sporun Dersleri Olumsuz Etkilediği Algısı Yanlış
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Ünlü, velilerin, okullardaki ders başarısını engelleyeceği endişesinden dolayı çocuklarını yeterince spora yönlendirmediklerini söyledi.

Kamuoyunda çocukların spora katılmasının derslerini olumsuz yönde etkileyeceği konusunda bir endişe olduğunu belirten Ünlü, "Bu algıyı yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar ile yıktık." dedi.

Doktora öğrencilerinden, Araştırma Görevlisi Metin Yüceant ve Fatih Balanlı ile orta öğretim öğrencileri üzerinde bir araştırma gerçekleştirdiklerini anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Yapmış araştırmada öğrencilerin spora katılımlarının derslerini olumsuz etkilemeyeceği yönünde bulgular elde ettik. Bilakis spora katılımın onların daha sağlıklı düşünmelerine özellikle katkı sağlayacağını ve fiziksel açıdan daha sağlıklı olmalarının, zihinsel sağlıklarına ve akademik başarılarına da önemli ölçüde etki edeceğini belirledik. Spora katılımın öğrencilerin başarısında olumsuz bir etkiye sahip olmadığını net olarak gördük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Hüseyin Ünlü, Aksaray Üniversitesi, Güncel
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