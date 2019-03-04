Sporun En İyileri 65 Yıldır Gillette Milliyet Spor Ödülleri ile Belirleniyor

İlki 1954 yılında gerçekleştirilen oylama, Türkiye'nin spor tarihini de gözler önüne seriyor. 1954 yılında ilk kez yüzücü Murat Güler'e takdim edilen ödüllerin 65 yıllık tarihinde en fazla ödül alan isim ise 2018'de aramızdan ayrılan efsane halterci Naim Süleymanoğlu. 2018'de Sporun En İyileri içinse oylama heyecanı devam ediyor.

İlki 1954 yılında verilen ödüller, Türkiye'nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında da dikkat çekiyor. 1954 yılında Milliyet Gazetesi okurlarının oylarıyla seçilen ve 193.440 oydan 70.332'sini alan yüzücü Murat Güler, Yılın Sporcusu unvanını kazanan ilk isim olarak ön plana çıkıyor. Güler aynı zamanda 1954'te Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk unvanının da sahibi. 65 yıllık tarihi boyunca Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'ni sadece bireysel sporcular değil,takımlar da kucakladı. Hakemlerden sporculara kadar pek çok isme takdim edilen ödüller, halkın seçimi ve oyuyla belirlenmesiyle de ön plana çıkıyor.

En genç "Yılın Sporcusu" 14 yaşında!

1961 yılında Yılın Sporcusu seçilen Yücel Cavkaytar, ödülünü 14 yaşında aldı. Türkiye Okçuluk Şampiyonu olan Cavkaytar, 1962'de Avrupa Şampiyonası'nda da gençler birinciliğini kazandı. 1967 yılında hayatını kaybeden Cavkaytar, en genç Yılın Sporcusu unvanıyla Türkiye spor tarihine de damgasını vurdu.

Es Es'lerin efsane futbolcusu Necdet unutulmadı!

1969'da Eskişehirspor'un merhum oyuncusu Necdet Yıldırım 107.145 halkoyuyla Yılın Sporcusu Ödülleri'ne damgasını vurdu. Eskişehirspor'un yükselişinde önemli pay sahibi olan ve milli takıma kadar seçilen Necdet, Milliyet okurları tarafından 1969 yılının sporcusu seçildi.

Yılın Sporcusu Ödülleri takımlara da verildi

Milliyet Gazetesi okurları 1980 yılında Yılın Sporcusu seçimini ilk kez bir takımdan yana kullandı: Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı! 1985 yılında zirveye bu kez Galatasaray Lisesi Basketbol Takımı çıkarken, 1995'te A Milli Futbol Takımı, 1998'de ise Galatasaray Futbol Takımı "Yılın Sporcusu" seçildi.

Süper Sporcu: Naim Süleymanoğlu

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en çok Yılın Sporcusu seçilen isim ise 2018'de aramızdan ayrılan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu oldu. 2 kez Süper Sporcu ve 4 kez de Yılın Sporcusu seçilen Süleymanoğlu'nu 1999, 2000 ve 2001'de üç kez üst üste Yılın Sporcusu seçilen Halterci Halil Mutlu takip ediyor.

İlk Kadın Yılın Sporcusu: Özden Ezinler!

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçilen ilk kadın sporcu eskrimci Özden Ezinler oldu. Spora 11 yaşında atletizm yaparak başlayan Ezinler, 16 yaşına kadar bu sporla uğraştı. Eskrime İstanbul Kız Lisesi'nde başladı ve millî formayı ilk kez 1968'de giydi. 1971 Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Ezinler, aynı yıl Türkiye'de de Yılın Sporcusu seçildi. Ezinler, 1972 Münih Olimpiyatları'nda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden tek kadın eskrim sporcusu oldu.

Olimpiyat şampiyonları da var, hakemler de…

2014 yılında Yılın Spor Adamı ödülü Dünya Kupası'nda 40 yıl sonra maç yöneten ilk Türk hakemi Cüneyt Çakır'ın oldu.