Sporun En İyileri 65 Yıldır Gillette Milliyet Spor Ödülleri ile Belirleniyor

İlki 1954 yılında verilen ödüller, Türkiye
'nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında da dikkat çekiyor. 1954 yılında Milliyet Gazetesi
okurlarının oylarıyla seçilen ve 193.440 oydan 70.332'sini alan yüzücü Murat Güler
, Yılın Sporcusu unvanını kazanan ilk isim olarak ön plana çıkıyor. Güler aynı zamanda 1954'te Manş Denizi
'ni yüzerek geçen ilk Türk unvanının da sahibi. 65 yıllık tarihi boyunca Gillette
Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'ni sadece bireysel sporcular değil, takımlar da kucakladı. Hakemlerden sporculara kadar pek çok isme takdim edilen ödüller, halkın seçimi ve oyuyla belirlenmesiyle de ön plana çıkıyor.
En genç "Yılın Sporcusu" 14 yaşında!
1961 yılında Yılın Sporcusu seçilen Yücel Cavkaytar, ödülünü 14 yaşında aldı. Türkiye Okçuluk Şampiyonu olan Cavkaytar, 1962'de Avrupa
Şampiyonası'nda da gençler birinciliğini kazandı. 1967 yılında hayatını kaybeden Cavkaytar, en genç Yılın Sporcusu unvanıyla Türkiye spor tarihine de damgasını vurdu.
Es Es'lerin efsane futbolcusu Necdet unutulmadı!
1969'da Eskişehirspor
'un merhum oyuncusu Necdet Yıldırım
107.145 halkoyuyla Yılın Sporcusu Ödülleri'ne damgasını vurdu. Eskişehirspor'un yükselişinde önemli pay sahibi olan ve milli takıma kadar seçilen Necdet, Milliyet okurları tarafından 1969 yılının sporcusu seçildi.
Yılın Sporcusu Ödülleri takımlara da verildi
Milliyet Gazetesi okurları 1980 yılında Yılın Sporcusu seçimini ilk kez bir takımdan yana kullandı: Eczacıbaşı
Bayan Voleybol Takımı! 1985 yılında zirveye bu kez Galatasaray
Lisesi Basketbol Takımı çıkarken, 1995'te A Milli Futbol Takımı
, 1998'de ise Galatasaray Futbol Takımı "Yılın Sporcusu" seçildi.
Süper Sporcu: Naim Süleymanoğlu
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en çok Yılın Sporcusu seçilen isim ise 2018'de aramızdan ayrılan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu oldu. 2 kez Süper Sporcu ve 4 kez de Yılın Sporcusu seçilen Süleymanoğlu'nu 1999, 2000 ve 2001'de üç kez üst üste Yılın Sporcusu seçilen Halterci Halil Mutlu
takip ediyor.
İlk Kadın Yılın Sporcusu: Özden Ezinler!
Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçilen ilk kadın sporcu eskrimci Özden Ezinler oldu. Spora 11 yaşında atletizm yaparak başlayan Ezinler, 16 yaşına kadar bu sporla uğraştı. Eskrime İstanbul
Kız Lisesi'nde başladı ve milli formayı ilk kez 1968'de giydi. 1971 Akdeniz Oyunları
'nda gümüş madalya kazanan Ezinler, aynı yıl Türkiye'de de Yılın Sporcusu seçildi. Ezinler, 1972 Münih
Olimpiyatları'nda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden tek kadın eskrim sporcusu oldu.
Olimpiyat şampiyonları da var, hakemler de…
2014 yılında Yılın Spor Adamı ödülü Dünya Kupası'nda 40 yıl sonra maç yöneten ilk Türk hakemi Cüneyt Çakır
'ın oldu.
P&G'nin lider erkek bakım markası Gillette iş birliğiyle gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, halk oylaması başladı. http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ adresinde 22 Mart
tarihine kadar sürecek olan oylama sonucu Türkiye'de 2018'e damga vuran "Sporun En İyileri" belirlenecek.
Dünyanın en uzun soluklu spor ödülleri projesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde bu yıl büyük bir sosyal sorumluluk projesi de hayata geçiriliyor. "Sporun En İyileri"ni seçmek için verilecek her oy gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak için bir desteğe dönüşecek. Gillette ve Milliyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) vasıtasıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde ihtiyacı olan okullara spor ekipmanı bağışı yapacak. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde Sporun En İyileri için verilecek oylarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 35.000 çocuğun spor malzemesi ihtiyacına destek verilecek.
2018 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Adayları;
Yılın Sporcusu Adayları: Ramil Guliyev
, Cedi Osman
, Mete Gazoz
, Taha Akgül
, Yasemin Adar, Metehan Başar
Gillette Yılın Futbolcusu Adayları: Cengiz Ünder
,Fernando Muslera
, Bafetimbi Gomis
,Ricardo Quaresma
,Yusuf Yazıcı
,Edin Visca
Yılın Takımı Adayları: Fenerbahçe Beko
, Galatasaray, VakıfBank, 4x100 Bayrak Takımı, Akhisarspor, Darüşşafaka
Yılın Antrenörü Adayları: Zeljko Obradovic
, Fatih Terim
, Okan Buruk
, Ali Şahin
,Giovanni Guidetti, Orhun Ene
Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Adayları: Ozan Kabak
, Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Meryem Bekmez
, Can Öncü, Yankı Erel
Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı Adayları: Ampute Futbol Milli Takımı, Sümeyye Boyacı
, Tekerlekli Sandalye U22 Takımı, Hamide Kurt
, Zeynep Çelik
, Zübeyde Süpürgeci
Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu Adayları: Ayşe Begüm
Onbaşı, İrem Yaman
Yasemin Adar, Zhu Ting, Yeşim Bostan, Tijana Boskovic
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