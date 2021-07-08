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Sporun en iyileri ödüllendirildi - Son Dakika

Sporun en iyileri ödüllendirildi

08.07.2021 10:19
Sporun en iyileri ödüllendirildi, System.String[]

Ülke TV 7. Sporun Devleri Buluşuyor spor ödülleri sahibini buldu.

Ülke TV 7. Sporun Devleri Buluşuyor spor ödülleri sahibini buldu. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

Ankara'da bir otelde 7'ncisi gerçekleştirilen "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çirez, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, siyasetçiler, federasyon başkanları ve sporcular katıldı.

BAKAN KASAPOĞLU: TÜRKİYE 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI VE PARALİMPİK OYUNLARI'NDA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDİLECEK Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun sadece bir kaç branştan ibaret olmadığının altını çizerek, "Spor kardeşliğe, sevgiye, birliğe ve beraberliğe vesile olan pek çok güzel mesajı içerisinde barındırıyor. Sporun her bir branşında inançla, azimle, gayretle ve kararlılıkla emek veren tüm sporcularımızı, çok kıymetli antrenörlerini, her daim yanlarında olan değerli ailelerini bu vesileyle tebrik etmek istiyorum" dedi. Bakan Kasapoğlu, ödül alan herkesi tebrik ederek, "Biz tüm spor ailesi olarak spora gönül verenlerle beraber, tüm kamu kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, halkımızla el ele vererek, inşallah ülkemizin layık olduğu başarı çıtasını futboldan satranca, hentbola her branşta en güçlü şekilde yakalayacağız, buna inanıyoruz. İşte bugün aranızda olan sporcularımız, özellikle paralimpik sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte onların gayretiyle, dualarıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda ülkemiz en güzel şekilde temsil edilecek. Ödül alan, katılan tüm sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.YILIN HABER AJANSI DHA"Yılın Haber Ajansı" kategorisinde yaptığı haberler, yayınlar ve amatör sporlara verdiği destek ile Demirören Haber Ajansı ödülün sahibi oldu. Ödülü AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un elinden spor muhabiri Nesrin Aydın Yaldız aldı. Gecede ödül alan sporcular ve kurumlar şöyle: Yılın Sporcuları: Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Emre Sakçı, Gülenay Aydın, Eşref Apak, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Para- Atletizm Özel Sporcular Milli Takımı, Busenaz Sürmeli, Buse Naz Çakıroğlu, Bilal Çiloğlu, Hatice Kübra İlgün, Meltem Hocaoğlu AkyolÖzel Ödül: Erkek Gol-Bol Görme Engelliler Milli Takımı, Nisanur Erbil, Prof. Dr. Arif Özaydın, Cengiz Aygün, Büşra ÜnlüOnur Ödülü: Sude Yaren Uzunçavdar, Afra Adıyaman, Kaan Kahraman, Okyanus ArıkanÜstün Başarı Ödülü: Ergin Ataman Yılın Spor Adamı: Alparslan Baki ErtekinYılın Antrenörü: Abdullah ÇakmarYılın Takımı Ödülü: U19 Avrupa Şampiyonu Kadın Milli Takımı Voleybol FederasyonuBaşarı ve Üstün Cesaret Ödülü: Atakan ÇelikYılın Spor Hizmet Ödülü: Seyfettin Selim Yılın Projei Ödülü: Prof.Dr. Hacı Murat ŞahinYılın Spor İnsanı Ödülü: Tuncay SonelYılın Haber Ajansı Ödülü: Demirören Haber AjansıYılın Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Ödülü: Ömer Faruk TerziYılın Spora Destek Veren Yerel Yöneticisi: Hüseyin Çam

Yılın Spor Kanalı Ödülü: TRT Spor Yıldız

- Ankara
Sporun en iyileri ödüllendirildi
Sporun en iyileri ödüllendirildi
Sporun en iyileri ödüllendirildi
Sporun en iyileri ödüllendirildi

AK Parti, Ankara, Milli, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sporun en iyileri ödüllendirildi - Son Dakika Spor


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