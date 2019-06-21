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Sporun kalbi Tepebaşı'nda atacak

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem spor kurslarında eğitim-öğretim 24 Haziran'da başlayacak.

Sporun kalbi Tepebaşı'nda atacak, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Yunus Emre Spor Tesisleri'nde düzenlenecek yeni dönem spor kurslarında eğitim-öğretim 24 Haziran'da başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin Şirintepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek yeni dönem kursları için 17 Haziran'da başlayan kayıt işlemleri sürüyor. Şu ana kadar yoğun ilgi gösterilen yeni dönem kurslarında eğitim, son kayıt günü olan 24 Haziran'da tarihinde başlayacak.

Hizmete girdiği günden bu yana ilgi odağı haline gelen Yunus Emre Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kurslar kapsamında; 4-10 yaş arası çocuklar için jimnastik, bale ve çocuk survivor, 7-16 yaş arası çocuklar için basketbol, voleybol, tekvando, futbol ve masa tenisi, 6-15 yaş arası çocuklar için halk dansları ve 8-15 yaş arası çocuklara ise satranç eğitimleri düzenlenecek. Yine uzman eğitmenler tarafından çocukların yanı sıra yetişkinlere yönelik de dönem boyunca aerobik, zumba, pilates ve fitness-cardio eğitimleri verilecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin 1 adet kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile kayıt başvurusu yapabileceklerini belirtirken, tamamen ücretsiz olan kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların 0 (222) 335 51 85 numaralı telefonu arayarak yetkililere ulaşabileceklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
17 haziran, 24 haziran, şirintepe, tepebaşı, Yaşam
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