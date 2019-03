Sporun Öncüleri, Kadınlar"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası turnuvalarda madalya kazanan ve Bakanlık bünyesinde çalışan kadınlarla "Sporun Öncüleri, Kadınlar" projesi tanıtım toplantısında bir araya geldi.



Açılış konuşması öncesi, katılımcılara müzik dinletisi ve yarışmalarda madalya kazanan sporculara hediye takdimi gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu, hayata kattıkları değerlerle kadınların toplumsal hayatında temel dinamiği olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Yarınlarda ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı annelerimiz yetiştiriyor. Dolayısıyla yetiştirdikleri nesillerle geleceği inşa edenler de yine kadınlardır. Eli öpülesi annelerimiz, ömrümüzü paylaştığımız eşlerimiz, kız kardeşlerimiz, kızlarımız, Allah onların eksikliğini göstermesin. Bu vesileyle kıymetli anneme ve değerli eşim Ayşe Betül Hanım'a da huzurlarınızda bütün emekleri için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde dava arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, hayatın her alanına renk katan, enerji katan, zarafet katan bütün kadınlarımıza, Bakanlığımızın üreten, emek veren, aklı, vicdanı, ruhuyla hem gençlik hem spor için çalışan bütün kadın mensuplarına, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."



Bakan Kasapoğlu, "Bizler anneliğin kutsallığına inanan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunun idrakinde bir milletiz. Yılın bir tek gününün kadınların hayatlarımızdaki yerini, değerini anlatmaya yetmeyeceğinin elbette farkındayız. Esasen bu konuda meramımızı ve hissiyatımızı anlatmaya şairin dediği gibi kelimeler de kifayet etmeyecektir. Kadınlar Günü vesilesiyle söylediğimiz bütün bu sözlerin, hayatımıza kattıkları güzellikler sebebiyle kadınlara duyduğumuz şükranın bir ifadesi olarak kabul edilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Dünya kadınlar gününde genellikle spor yapan başarılı kadınların anıldığını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Kadın sporcularımızın başarıları bir ülke için çok önemlidir ve takdire değerdir. Ancak spora emek veren, değer katan başka kadınlar da var. Bugün baktığımızda kadınların hakem, spor spikeri, spor fizyoterapisti, spor hekimi, spor yöneticisi olarak farklı pek çok alanda spora katkı yaptıklarını görüyoruz. Bugün sporun her alanında kadınlar aktif olarak görevlerini en iyi şekilde yapmakta ve çok da başarılı olmaktadır. Çalışan, üreten, gelişen, emek veren, değişen dünya için yol gösterici olan kadınlar hayatımızda olduğu sürece eminim dünya daha da güzelleşecektir" diye konuştu.



"Spor Türkiye projesi"



Bakanlık çalışanları ve kadın sporcuları buluşturan programın sembolik bir anlamı olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bugün bu salonda bulunan bütün kadınların ortak noktası hem Gençlik Spor Bakanlığı çalışanları hem de sporcular olarak Türk sporunun gelişmesine katkı sağlıyor olmaları, böyle önemli bir proje için bu buluşmanın çok güzel bir başlangıç noktası olacağına inanıyorum. Çünkü bugün, daha önce ana hatlarıyla açıkladığımız geniş kapsamlı 'Spor Türkiye' projemizi de daha anlamlı hale getirecek yeni bir ufuk açıyoruz" değerlendirmesini yaptı.



"Spor politikamızın odağında atletizm, yüzme, jimnastik var"



'Sporun öncüsü, kadınlar' sloganıyla başlatılan bu projeyle ülkedeki sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına çok önemli bir adım atıldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Kadın bildiğiniz gibi toplumun temel taşı, ilk öğretmenidir. Dünyanın her ülkesinde, her toplumunda kültürün taşıyıcısı kadındır. Çocuklar için rol modeldir, özellikle yetişme evresinde çocuklar üzerindeki etkisi büyüktür. İstiyoruz ki kadınlar sporla iç içe bir hayat yaşasınlar ve başta çocuklarımız olmak üzere bütün topluma öncülük ederek sporu bütün topluma sevdirsin ve yaygınlaştırsınlar. Bu atılımı hayata geçirmek üzere çok yönlü bir planlama ve hazırlık içindeyiz. Sporu tabana yaymak, sporun gelişmesini sağlamak adına en büyük önceliğimiz kadınlarımızın en yaygın şekliyle spora başlamasını sağlamak olacak. Bunun için gerekli bütün şartları adım adım oluşturacağız. Spor politikamızın odağında atletizm, yüzme, jimnastik olmak üzere üç ana branş var. Başta bu üç branş olmak üzere bütün branşlarda ve sporun bütün alanlarında kadınları aktif olarak spor yapmaya çağırıyoruz."



'Sporun Öncüsü Kadınlar' hareketi kapsamında kadınların katılım ve desteğiyle, hedefleri rahatlıkla yakalayabileceklerine inandıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Kadınlar için çocuklarla birlikte gidebileceği sportif yaşam alanları oluşturacağız. Yine çalışan kadınlar için mesai saatleri içindeki uygun zamanlarda spor yapabilecekleri ortam ve imkanların teminini sağlayacağız. Kadın ve Sporcu Merkezleri'ni yaygınlaştıracağız. İlgili bütün tarafların katılımıyla hem bölgesel toplantılar hem de meselenin bütün boyutlarıyla değerlendirileceği bir 'Kadın ve Spor Zirvesi' düzenleyeceğiz. Bu hareketi yaygınlaştırmak adına 'Gönüllü Kadın Elçiler' belirleyecek ve onlarla güç birliği içinde hareket edeceğiz. Konuyla ilgili her türlü bilgi ve paylaşımın yer alacağı bir dijital platformumuz olacak. Bugün bir tohum atıyoruz, bu tohumu inşallah hep birlikte büyüteceğiz. Bu yolda hepinizi, bütün kadınları birer gönüllü elçi olarak görüyor ve sizlere güveniyorum. Bugüne kadar perde arkasında hep siz vardınız, bütün başarılarda siz vardınız. Bazen anne, bazen abla, bazen eş, bazen arkadaş olarak.. Bazen öğretmen olarak.. Aslında kadınlar sporda hep vardı ama, pek azı dışında sahne gerisindeydiler. Bugünden itibaren artık Türkiye'nin bütün kadınlarını sahneye davet ediyoruz. Sporda kadınların etken olması, spora aktif katılımı, sporun seyircisi değil katılımcısı olması için bütün kadınları göreve davet ediyoruz. Sporun öznesi olmanızı istiyoruz."



Kadınların isterse dünyayı değiştirebileceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:



"Annelerimizden spor yapmalarını ve sporcu gençler yetiştirmelerini istiyoruz. Her başarılı sporcunun üstünde mutlaka bir anne eli vardır. Başarılı sporcularımızı yetiştiren, bu yolda büyük fedakarlıklarda bulunan sporcu annelerini de burada anmak, kendilerine şükranlarımı sunmak istiyorum. Çocuklarına spor sevgisi aşılayan bütün annelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin sportif bir ruhla yetişmelerinde ve başarılı olmalarında annelerin yardımına çok ihtiyacımız var."



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002 yılından bu yana hayata geçirdiği büyük atılımlarla neler yapabileceğini göstermiş bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Spor alanında da çok büyük gelişim yaşanmış, adeta sessiz bir devrim gerçekleştirilmiştir. Kısa bir zaman zarfında dünyada örneği olmayan bir inşa seferberliğine imza atılmış, ülkemizin her köşesine dünya standartlarında spor tesisleri kazandırılmıştır. Sadece tesisleşme açısından değil spora katılım açısından da çok önemli ivmeler yakalanmıştır. Bakınız, 2002 yılı itibariyle Türkiye'de toplam lisanslı sporcu sayısı 278 bin 046'dır; bunun 66 bin 356'sı kadın, 211 bin 690'ı erkek sporculardır. Aynı şekilde, 2002'de faal spor kulübü sayısı da 6 bin 35'ten ibarettir. Bugüne geldiğimizde toplam lisanslı sporcu sayımızın toplamda 4 milyon 981 bin 868'e ulaştığını görüyoruz. Bu sayının 1 milyon 678 bin 741'i kadın, 3 milyon 303 bin 127'si erkek sporcularımızdır. Bugün faal kulüp sayımız da 16 bin 792'ye ulaşmış durumdadır. Aradaki fark büyüktür; 17 yılda spor alanında çok başarılı bir gelişme değil, çok büyük bir sıçrama gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.



Gelişen süreçte, kadınların spordaki ağırlığı noktasında da önemli gelişmeler yaşandığını anlatan Bakan Kasapoğlu, "2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil eden kadın sporcuların toplam sayısı, erkek sporculardan fazla oldu. Bu olimpiyat tarihinde Türkiye adına bir ilkti. Ama biz bu gelişmeleri de yeterli görmüyoruz, bunun için proje üstüne proje gerçekleştiriyoruz. 'SPORUN ÖNCÜSÜ, KADINLAR' projesini de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılına yaklaşmakta olduğumuz şu dönemde yeni vizyonumuzun bir sembolü olarak görüyoruz. Türkiye sporda kadınlarımızın öncülüğüyle inanıyorum ki çok güzel noktalara gelecek" diye konuştu.



Konuşma sonrasında, milli sporcular ve Bakanlık personeliyle sahnede fotoğraf çektiren Bakan Kasapoğlu, emek verip, her yere koşturan kadın muhabirlerle de fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - ANKARA

