Sporun Tüm Dalında Kara Lise Damgası

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi Her Alanda Birinciliği Elden Bırakmıyor!

Kahramanmaraş'ın öğrenci sayısı en yüksek liselerinden biri olan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, her geçen gün eğitimdeki başarısını artırırken, özellikle de sporun bütün branşlarında katıldığı turnuvalarda birinciliği kimseye kaptırmamasıyla adından söz ettiriyor.

Kentin en eski liselerinden biri olmasının yanı sıra, Türk Edebiyatı'nda 'Yedi Güzel Adam' olarak bilenen Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören ile Cahit Zarifoğlu'nun eğitim gördüğü ve Kara Lise adıyla anılan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, gerek eğitim gerekse de sportif başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Öğrenci sayısının en yüksek olduğu liselerin başında gelen Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, özellikle spor branşlarında Kahramanmaraş'ın göğsünü kabartıyor. Karate, kick boks, yüzme, voleybol ve halter branşlarında 8 il birinciliğive 6 da ikincilik kazanan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi,14-15 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Kahramanmaraş'ı temsil edecek. Kahramanmaraş'taki organizasyonlarda birinciliği kimseye kaptırmayan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nin çalışmalarını Okul MüdürüMehtap Süt anlattı. Süt, "Kahramanmaraş Anadolu Lisesi sporun her alanında birinciliği bırakmıyor. Tüm spor dallarında Kahramanmaraş'ımızı başarıyla temsil ediyoruz" dedi.

"60'A YAKIN SPOR DALINDA MÜSABAKAYA KATILIYORUZ"

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nin öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle akademik başarının istenilen seviyede olmamasına rağmen, sosyal ve sportif alanda öğrencilerinin başarılı olduğunu aktaran Lise Müdürü Mehtap Süt, "Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nde bizim öğrenci sayımız çok fazla, öğrenci sayımızın fazla olması akademik başarı oranımızı düşürse de diğer alanlarda her zaman öne çıkıyoruz. Öğrencilerimiz spor, sanat ve müzikle uğraşıyorlar. Her alanda yer alıyorlar. Okulumuzda korumuz var, tiyatro ekibimiz var. 60'a yakın spor dalında müsabakaya katılıyoruz. Kahramanmaraş'ta rekor bizde. Öğrencilerimiz özellikle sporda çok başarılılar, birçoğu gerçekten il şampiyonu. Bazı öğrencilerimiz Türkiye rekoru kırdı" dedi.

"HER ALANDA BİRİNCİLİĞİ BIRAKMIYORUZ"

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nin spor faaliyetlerinde kentin en aktif lisesi olduğuna dikkat çeken Süt, "Başka hiçbir lisede böyle bir spor başarısı kesinlikle yoktur. Biz akademik bir lise olmamıza rağmen, öğrencilerimiz spor faaliyetlerinde Kahramanmaraş'ın en aktif okulu. Kazandığımız başarılarla Türkiye'nin diğer şehirlerinde organizasyonlara katılarak şehrimizi temsil ediyoruz. Kahramanmaraş Anadolu Lisesi her alanda birinciliği bırakmıyor. Futsal da maçlarımız da devam ediyor, Türkiye Şampiyonluğu'na kadar çıkmıştık geçen sene bu başarımızı bu yıl da sürdüreceğiz. Tüm spor dallarında Kahramanmaraş'ımızı başarıyla temsil ediyoruz. Öğrencilerimizin hepsi gariban çocuklar, kulüpler bu öğrencilerin başarılarını görmeli, destek olmalı" ifadelerini kullandı.

"ANTALYA'DA KAHRAMANMARAŞ'I TEMSİL EDECEĞİZ"

Karate, kick boks, yüzme, voleybol ve halter branşlarında 8 il birinciliğive 6 da ikincilik kazandıklarını anlatan Süt, "Kahramanmaraş Anadolu Lisesi olarak karate, kickboks, yüzme, voleybol ve halter branşlarında 8 il birinciliğive 6 da ikincilik kazandık. Bu 8 birincilik, 6 ikincilik ile kızlar ve erkeklerde Kahramanmaraş'ta şampiyon olduk ayrıcaMetin Yaznur isimli öğrencimiz toplamda 142 kilo ile turnuva rekoru kırdı. Kız ve erkeklerde kick boksta il şampiyonu olurken, 14-15 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası'nda hem okulumuzu hem şehrimizi temsil edeceköğrencilerimiz. Öğrencilerimizden Ökkeş severdim 74 kilogram, İrem Çınar 50 kilogram ve İlayda Alcı ise 70 kilogramda kickboks il şampiyonu oldu. Engelli yüzmede okulumuz 3. olurken, Zeynep Ceviz isimli öğrencimiz de 67 kilogramda taekwondo da Kahramanmaraş şampiyonu oldu" şeklinde konuştu.