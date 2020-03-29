Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar? - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar? - Son Dakika Spor

Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?

6 saat önce

BURAK YILMAZSAHADA OLMAYI ÖYLE ÇOK ÖZLEDİM KİKitap öneriniz?

Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?, System.String[]

BURAK YILMAZ


SAHADA OLMAYI ÖYLE ÇOK ÖZLEDİM Kİ


Kitap öneriniz?


Sinan Akyüz'den Meyra.


Film öneriniz?


The Platform.


Dizi öneriniz?


Yunus Emre.


Müzik albümü öneriniz?


Mabel Matiz'den Maya.


Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


Bu süreçte kendi kendime değil, ailemle birlikteyim. Açıkçası bu sürecin insan hayatının ne kadar değerli olduğunu, önceliğin sağlık olduğunu bizlere çok iyi öğrettiğini düşünüyorum.


Evde en çok tükettiğiniz yiyecek/ içecek ne oldu?


Yumurta.


Şu anda nerede olmak isterdiniz?


Şu anda tabii ki sahada olmak isterdim.


Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Twitter. Oradan bütün haberleri takip ediyorum


Evdeyken internetten ne aldınız?


En son eve alışveriş yaptım.


Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız aradığınız kişi ya da kişiler?


Antalya'daki annem-babam ve kardeşim ve Emre Belözoğlu.


ERGiN ATAMAN


ŞU AN EUROLEAGUE FINAL FOUR'UNDA OLMAYI iSTERDiM


Kitap öneriniz?


The Five Dysfunctions of a Team/ Patrick Lencioni.


Film öneriniz?


Gentlemen.


Dizi öneriniz?


La casa del papel.


Müzik albümü öneriniz?


Monica Mollina.


Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


Günlük yaşantımızın değerini.


Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?


Antep fıstığı.


Şu anda nerede olmak isterdiniz?


Euroleague Final Four finalinde.


Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


WhatsApp.


Evdeyken internetten ne aldınız?


Tasarruf zamanı.


Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız kişi ya da kişiler?


Annem ve babam


İLKER YASİN


TABiAT KENDiSiNi VAHŞiCE KULLANAN iNSANLARDAN iNTiKAM ALIYOR


Kitap öneriniz?


Nasıl Yaşanır (Sarah Bakewell) ve Peygamberden Sonra (Lesley Hazleton)


Film/Dizi öneriniz?


Konsantre olamıyorum, sürekli haber kanallarını izliyorum.


Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


Bu olay bana bu kainatta hiçbir şey olmadığımızı bir kez daha öğretti. Tabiatın, kendisini vahşice kullanan insandan intikam almaktan vazgeçmeyeceğini de öğretti.


Evde en çok tükettiğiniz yiyecek/içecek ne oldu?


Evde eşim güzel yemek yapıyor. Her şey taze. Bol sebze meyve, enginar, lahana, kabak ve güzel çorbalar. Yemekle ilgili bir sorunumuz yok. ·


Şu anda nerede olmak isterdiniz?


İznik'te yeşillikler içerisindeyiz. Şu anda olmak istediğim yerdeyim. 65 yaş üstü yasağının gereğini yerine getiriyoruz.


Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Telefonla fazla vakit geçirmiyorum.


Evdeyken internetten ne aldınız?


İnternetten bir şey almadım.


Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız aradığınız kişi ya da kişiler?


Görüntülü arama yapmıyorum...

Sinan Akyüz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:05 

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