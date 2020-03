Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?

BURAK YILMAZ



SAHADA OLMAYI ÖYLE ÇOK ÖZLEDİM Kİ



Kitap öneriniz?



Sinan Akyüz'den Meyra.



Film öneriniz?



The Platform.



Dizi öneriniz?



Yunus Emre.



Müzik albümü öneriniz?



Mabel Matiz'den Maya.



Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?



Bu süreçte kendi kendime değil, ailemle birlikteyim. Açıkçası bu sürecin insan hayatının ne kadar değerli olduğunu, önceliğin sağlık olduğunu bizlere çok iyi öğrettiğini düşünüyorum.



Evde en çok tükettiğiniz yiyecek/ içecek ne oldu?



Yumurta.



Şu anda nerede olmak isterdiniz?



Şu anda tabii ki sahada olmak isterdim.



Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?



Twitter. Oradan bütün haberleri takip ediyorum



Evdeyken internetten ne aldınız?



En son eve alışveriş yaptım.



Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız aradığınız kişi ya da kişiler?



Antalya'daki annem-babam ve kardeşim ve Emre Belözoğlu.



ERGiN ATAMAN



ŞU AN EUROLEAGUE FINAL FOUR'UNDA OLMAYI iSTERDiM



Kitap öneriniz?



The Five Dysfunctions of a Team/ Patrick Lencioni.



Film öneriniz?



Gentlemen.



Dizi öneriniz?



La casa del papel.



Müzik albümü öneriniz?



Monica Mollina.



Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?



Günlük yaşantımızın değerini.



Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?



Antep fıstığı.



Şu anda nerede olmak isterdiniz?



Euroleague Final Four finalinde.



Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?



WhatsApp.



Evdeyken internetten ne aldınız?



Tasarruf zamanı.



Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız kişi ya da kişiler?



Annem ve babam



İLKER YASİN



TABiAT KENDiSiNi VAHŞiCE KULLANAN iNSANLARDAN iNTiKAM ALIYOR



Kitap öneriniz?



Nasıl Yaşanır (Sarah Bakewell) ve Peygamberden Sonra (Lesley Hazleton)



Film/Dizi öneriniz?



Konsantre olamıyorum, sürekli haber kanallarını izliyorum.



Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?



Bu olay bana bu kainatta hiçbir şey olmadığımızı bir kez daha öğretti. Tabiatın, kendisini vahşice kullanan insandan intikam almaktan vazgeçmeyeceğini de öğretti.



Evde en çok tükettiğiniz yiyecek/içecek ne oldu?



Evde eşim güzel yemek yapıyor. Her şey taze. Bol sebze meyve, enginar, lahana, kabak ve güzel çorbalar. Yemekle ilgili bir sorunumuz yok. ·



Şu anda nerede olmak isterdiniz?



İznik'te yeşillikler içerisindeyiz. Şu anda olmak istediğim yerdeyim. 65 yaş üstü yasağının gereğini yerine getiriyoruz.



Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?



Telefonla fazla vakit geçirmiyorum.



Evdeyken internetten ne aldınız?



İnternetten bir şey almadım.



Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız aradığınız kişi ya da kişiler?



Görüntülü arama yapmıyorum...