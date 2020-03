Sporun ünlüleri corona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?

DOĞUŞ BALBAY



ALDIĞIMIZ HER NEFESiN ÖNEMiNi ANLADIK!



Kitap öneriniz?



Türkiye'nin Basketbol Aşkı



Film öneriniz?



Parasite



Dizi öneriniz?



Caliphate, Ozark



Müzik-Albüm öneriniz?



Kenan Doğulu - Festival



Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?



Aile ile geçirilen her dakikanın önemi. Birçok insan bu virüs ve yan etkileri ile boğuşurken aldığımız her nefesin önemini bir kez daha anlamış olduk.



Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?



Peynir çeşitleri



Şu an da nerede olmak isterdiniz?



Euroleague Final Four'da olmak isterdim : )



BRYANT DUNSTON



TARAFTARLA BiRLiKTE OLABiLMEK iSTERDiM



Kitap öneriniz?



The Shack by William P. Young



Film öneriniz?



Harry Potter and the Prisoner of Azkaban



Dizi öneriniz?



Rick and Morty



Müzik-Albüm öneriniz?



Music To Be Murdered By' by Eminem



Kendi kendine kaldığınız bu süreç size öğretti?



Hayatta neyin önemli olduğunu bana gösterdi. Tanrı, aile ve aşk



Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?



Tacos!



Şu an da nerede olmak isterdiniz?



Efes'in taraftarlarıyla dolu bir arenada.



Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?



Sudoku



SERTAÇ ŞANLI



DIŞARIDA BASKETBOL OYNAYABiLMEK VARDI



Kitap öneriniz?



Larry Bird-Magic Johnson/ Oyun Biter Efsaneler Bitmez



Film öneriniz?



Rush ' Zafere Hücum'



Dizi öneriniz?



Peaky Blinders



Müzik-Albüm öneriniz?



Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz



Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne öğretti?



Mutfaktaki yeteneklerimi keşfettim.



Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne oldu?



Kuruyemiş, meyve



Şu an da nerede olmak isterdiniz?



Dışarıda basketbol oynamak isterdim



Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?



Instagram.