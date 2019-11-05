Sporun yıldızları Bursalılarla buluştu

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimarile Atletizm Milli Takımı oyuncuları Berke Akçam, Esra Yılmaz ve Rümeysa Ökdem, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte Bursalı gençlerle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bu renkli organizasyonda, federasyon başkanı ile milli sporcuları yalnız bırakmadı.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa Gençliği Sporun Yıldızlarıyla Buluşuyor' isimlik faaliyet Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu'nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı buluşmada, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 2019 Avrupa 4x400 Metre Bayrak Şampiyonu Berke Akçam, 3 Adım Atlama Türkiye Rekortmeni Esra Yılmaz ve Yüksek Atlama Türkiye Rekortmeni RümeysaÖkdem, tecrübe ve yaşadıklarını gençlerle paylaştı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milli sporcuları genç yaşlarına rağmen elde ettikleri başarılar nedeniyle kutladı. Berke, Esra ve Rümeysa'nın ailelerinin Bursalı olduğunu ve genç sporcuların milli takımda Bursa'yı gururla temsil ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Sporda ve farklı alanlarda örnek olacaktır, bu başarılar. Temennimiz 'bundan sonraki süreçte' hem şehrimizin hem de ülkemizin isminin daha sık duyurulması, İstiklal Marşı'nın daha sık söylenmesi ve bayrağımızın daha sık dalgalandırılmasıdır" dedi.



Aktaş, yaptığı konuşmada, genç sporculara ve sporcu adaylarına tavsiyelerde bulundu. Herkesin istediğine kavuşabileceğini, bunun için hedefe odaklanmak ve yılmadan çalışmak gerektiğini ifade eden Başkan Aktaş, "'İnanmak, başarmanın yarısıdır' derdi rahmetli annem. Eğer bir şeye inanırsanız, kesinlikle başarılı olursunuz. Yeter ki bu manada inancınız ve heyecanınız olsun" diye konuştu.



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise bir şeyin istenmesi halinde gerçek olacağını savundu. İstemek için bir şeyi yapmak, harekete geçmek ve bıkma-usanma olmadan çalışmak gerektiğini kaydeden Çintimar, hayatından kesitler vererek kendisini dinleyenlere yol haritası çizdi. Çintimar, "İsteyince, Allah veriyor. Yeter ki isteyin. Teşekkür edin. Ettiğiniz teşekkürler, emin olun, katlanarak size geri dönecektir" şeklinde konuştu.



Atletizm Milli Takımı oyuncuları Berke Akçam, Esra Yılmaz ve RümeysaÖkdem, buluşma kapsamında söz alarak, duygu ve düşüncelerini Bursalı gençlerle paylaştı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a takım formasını hediye etti. - BURSA