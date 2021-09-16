Spot doğal gaz piyasası referans fiyatında rekor tazelendi

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 2 bin 320 lira 3 kuruşla rekor tazeledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, 1000 metreküp gazın referans fiyatı salı günü 2 bin 275 lira 26 kuruş ile yılın rekorunu kırmıştı.

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 617 bin 800 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 3 milyon 452 bin 550 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 320 lira 3 kuruşla rekor yeniledi. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 414 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 400 lira, satış fiyatı 2 bin 250 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 144 milyon 20 bin 256 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 143 milyon 169 bin 539?? metreküp olarak kayıtlara geçti.