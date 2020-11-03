Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ekimde yüzde 53 arttı

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,2 artarak yaklaşık 5,3 milyar lira oldu.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da artış gösteriyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 artarak 16 milyon 252 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 53,2 artarak 5 milyar 266 milyon 232 bin 346 lira oldu. Bu rakam, Ekim 2019'da 3 milyar 438 milyon 100 bin 756 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 257 milyon 527 bin 932 lirayla 6 Ekim'de, en düşük işlem hacmi ise 131 milyon 509 bin 591 lirayla 18 Ekim'de gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı ekimde 318 lira 70 kuruş olarak gerçekleşti.