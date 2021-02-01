Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta yüzde 15 arttı - Son Dakika

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta yüzde 15 arttı

01.02.2021 11:01
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta yüzde 15 arttı, System.String[]

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak yaklaşık 5,3 milyar lira oldu.

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak yaklaşık 5,3 milyar lira oldu.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalara hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında öngörülebilirliğin artmasıyla özel sektör katılımcıları spot piyasaya daha fazla ilgi gösteriyor. Bu kapsamda, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarındaki artış dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı, ocakta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak yaklaşık 17 milyon 659 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise yüzde 15 artarak 5 milyar 296 milyon 87 bin 650 lira oldu. Bu rakam, Ocak 2020'de 4 milyar 604 milyon 247 bin 617 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, günlük bazda en yüksek işlem hacmi 205 milyon 261 bin 435 lirayla 20 Ocak'ta, en düşük işlem hacmi ise 124 milyon 695 bin 279 lirayla 1 Ocak'ta gerçekleşti.

Gün öncesi piyasasında bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı geçen ay 297 lira 72 kuruş olarak gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Türkiye, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Spot elektrik piyasasında işlem hacmi ocakta yüzde 15 arttı - Son Dakika Ekonomi


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