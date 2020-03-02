Spot elektrik piyasasında işlem hacmi şubatta yüzde 45,1 arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Spot elektrik piyasasında işlem hacmi şubatta yüzde 45,1 arttı - Son Dakika Ekonomi

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi şubatta yüzde 45,1 arttı

7 saat önce

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 artarak 4 milyar 315 milyon 53 bin 89 lira oldu.

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi şubatta yüzde 45,1 arttı, System.String[]

Türkiye'nin spot elektrik piyasasında işlem hacmi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 artarak 4 milyar 315 milyon 53 bin 89 lira oldu.

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin giderek artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da giderek artıyor.

AA muhabirinin EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artarak yaklaşık 14 milyon 256 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,1 artarak, 4 milyar 315 milyon 53 bin 89 liraya yükseldi. Bu rakam Şubat 2019'da 2 milyar 973 milyon 667 bin 164 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ay günlük bazda en yüksek işlem hacmi 172 milyon 401 bin 601 lira ile 7 Şubat'ta, en düşük işlem hacmi ise 88 milyon 444 bin 12 lira ile 16 Şubat'ta gerçekleşti.

Şubatta gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 298 lira 41 kuruş oldu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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