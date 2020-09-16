Spot elektrik piyasasında rekor işlem hacmi

Spot elektrik piyasasında bugün 223 milyon 556 bin 615 liralık işlem hacmiyle yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 36,92 artışla 223 milyon 556 bin 615 liraya yükseldi.

Yılın başından bu yana en yüksek işlem hacmi 6 Eylül'de gerçekleşmiş ve 211 milyon 441 bin 902 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00 ve 17.00'de 982 lira, en düşük saat 03.00,04.00 ve 05.00'te 289 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 398 lira 25 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 409 lira 713 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 358 lira 99 kuruş, en düşük 200 lira 1 kuruştan işlem gördü.