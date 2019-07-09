Spot lamba eşyaları küle çevirdi
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Spot lamba eşyaları küle çevirdi Adana'da elektrik bağlantısında çıkan bir arıza nedeniyle spot lambaların patlayıp kıvılcım çıkarması sonucu çıkan yangında evdeki bütün eşyalar yandıADANA - Adana'da elektrik bağlantısında çıkan bir arıza nedeniyle spot lambaların patlayıp kıvılcım çıkarması...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
Spot lamba eşyaları küle çevirdi Adana
'da elektrik bağlantısında çıkan bir arıza nedeniyle spot lambaların patlayıp kıvılcım çıkarması sonucu çıkan yangında evdeki bütün eşyalar yandı
ADANA - Adana'da elektrik bağlantısında çıkan bir arıza nedeniyle spot lambaların patlayıp kıvılcım çıkarması sonucu çıkan yangında evdeki bütün eşyalar yandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan
ilçesine bağlı Dumlupınar
Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin elektrik bağlantısında çıkan bir arıza nedeniyle spot lambalar patlayınca çıkan kıvılcımdan karyola tutuşup yangın çıktı. Evde kimse olmadığı için yangın kısa sürede büyüdü. Evin yandığını gören mahalleli hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada ev sahibi Mahmut Sarıkaya
'da olay yerine geldi. Bir süre sonra gelen itfaiye yangını söndürdü. Ancak evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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