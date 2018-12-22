Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

33 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 8 milyon 743 bin 423 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 6 milyon 311 bin 330 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 469 lira 26 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 951 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 513 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise bin 425 lira 18 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 212 milyon 331 bin 707 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 211 milyon 217 bin 447 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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