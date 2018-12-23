Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

3 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 888 bin 658 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 8 milyon 797 bin 719 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 456 lira 15 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 670 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 499 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise bin 412 lira 47 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 195 milyon 225 bin 597 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 194 milyon 553 bin 232 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:38 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti Dondurmacılık Yapan Ailesine Yardımcı Olmak İçin Giriştiği Yolda Çiftlik Sahibi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:35:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]