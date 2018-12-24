Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 971 bin 89 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 3 milyon 888 bin 658 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 478 lira 66 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 391 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 523 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise bin 434 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 179 milyon 121 bin 798 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 178 milyon 743 bin 838 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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