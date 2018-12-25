Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 27 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 507 bin 401 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 7 milyon 971 bin 89 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 417 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 73 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 191 milyon 863 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 186 bin 379 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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