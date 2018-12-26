Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
27 dakika önce
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 89 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 89 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 12 milyon 76 bin 42 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 3 milyon 507 bin 401 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 471 lira 89 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 187 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 516 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise bin 427 lira 73 kuruş olarak açıklandı. Türkiye
'ye dün 212 milyon 636 bin 137 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 207 milyon 570 bin 139 metreküp olarak kayıtlara geçti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:12 Kaynak: AA
Elektrik, Doğal Gaz ve Su Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Yeniden Belirlendi
Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak
Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı
Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın