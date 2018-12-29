Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

32 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 539 bin 180 lira oldu. Bu miktar, perşembe günü 13 milyon 510 bin 800 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 444 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 295 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 488 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise bin 401 lira 39 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 219 milyon 510 bin metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 213 milyon 627 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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