Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 432 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 432 lira 62 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 407 bin 347 lira oldu. Bu miktar, cuma günü 10 milyon 539 bin 180 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 432 lira 62 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 170 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 475 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 389 lira 64 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 206 milyon 876 bin 624 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 203 milyon 994 bin 353 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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