Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 429 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 429 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 561 bin 677 lira oldu. Bu miktar, cumartesi günü 7 milyon 407 bin 347 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 429 lira 80 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 289 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 472 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise bin 386 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 198 milyon 749 bin 488 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken piyasaya arz edilen gaz miktarı 198 milyon 636 bin 395 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:06 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:54:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]