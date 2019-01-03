Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları, System.String[]
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 878 bin 231 lira oldu. Bu rakam, salı günü 4 milyon 29 bin 387 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 586 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 76 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 633 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise bin 538 lira 46 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 214 milyon 403 bin 21 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 217 milyon 658 bin 608 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Son Dakika! Fatih Terim: Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a Bundan Sonraki Kariyerinde Başarılar Diliyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:17:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]