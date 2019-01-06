Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 580 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 580 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 246 bin 943 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 4 milyon 336 bin 528 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 580 lira 19 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 789 milyon metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 627 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise bin 532 lira 78 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 211 milyon 560 bin 903 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 213 milyon 298 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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