Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
1 saat önce
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 577 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 577 lira 98 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 551 bin 159 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 1 milyon 310 bin 324 lira olarak tespit edilmişti.
Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 577 lira 98 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 621 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 625 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise bin 530 lira 64 kuruş olarak açıklandı. Türkiye
'ye dün 228 milyon 143 bin 821 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 226 milyon 723 bin 242 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:08 Kaynak: AA
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