Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

9 dakika önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 573 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 573 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 385 bin 397 lira oldu. Bu miktar, pazartesi günü 2 milyon 551 bin 160 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 573 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 154 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 621 lira 03 kuruş, satış fiyatı ise bin 526 lira 61 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 242 milyon 195 bin 526 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 245 milyon 401 bin 893 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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