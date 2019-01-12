Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 591 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 591 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi bir milyon 687 bin 448 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 10 milyon 558 bin 392 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 591 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 61 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 638 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise bin 543 lira 43 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 208 milyon 459 bin 266 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 146 bin 262 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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