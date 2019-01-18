Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 682 bin 689 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 116 bin 547 lira olarak tespit edilmişti.

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 7 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 604 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise bin 511 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 219 milyon 30 bin 996 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 219 milyon 517 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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