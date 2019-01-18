Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
1 saat önce
Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 682 bin 689 lira oldu. Bu rakam, çarşamba günü 3 milyon 116 bin 547 lira olarak tespit edilmişti.
Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 557 lira 78 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 7 bin metreküpe ulaştı.
Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 604 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise bin 511 lira 5 kuruş olarak açıklandı. Türkiye
'ye dün 219 milyon 30 bin 996 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 219 milyon 517 bin 636 metreküp olarak kayıtlara geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:06 Kaynak: AA
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