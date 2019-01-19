Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

42 dakika önce

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları, System.String[]
Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 838 bin 649 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 4 milyon 682 bin 689 lira olarak tespit edilmişti.

Spot piyasada dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 567 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 364 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 614 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 520 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 207 milyon 881 bin 163 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 205 milyon 266 bin 958 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'dan Rusya'ya 32 Milyar Dolarlık "Suçlama" Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor

Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı Erdoğan'ın, 15 Temmuz Gecesi Alnından Öptüğü Gencin Söz Yüzüklerini Taktığı Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:52:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]