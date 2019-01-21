Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 87 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyon 201 bin 633 lira oldu. Bu rakam, cumartesi günü 5 milyon 472 bin 560 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 532 lira 87 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 785 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 578 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise bin 486 lira 88 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 183 milyon 511 bin 424 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 184 milyon 533 bin 384 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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