Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 49 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 7 bin 56 lira 75 kuruş oldu. Bu rakam, çarşamba günü 1 milyon 155 bin 751 lira olarak tespit edilmişti.



Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 511 lira 49 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 324 bin metreküpe ulaştı.



Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 556 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise bin 466 lira 15 kuruş olarak açıklandı.



Türkiye'ye dün 182 milyon 554 bin 172 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 183 milyon 458 bin 276 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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