Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 1 milyon 732 bin 403 lira oldu. Bu rakam, perşembe günü 2 milyon 7 bin 56 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 490 lira 4 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 163 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 534 lira 74 kuruş, satış fiyatı ise bin 445 lira 34 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 173 milyon 885 bin 542 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 174 milyon 594 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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