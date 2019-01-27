Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

1 saat önce

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 498 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

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Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 498 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 587 bin 860 lira oldu. Bu rakam, cuma günü 1 milyon 732 bin 403 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 498 lira 82 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 727 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 543 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise bin 453 lira 86 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 162 milyon 541 bin 7 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 161 milyon 687 bin 74 metreküp olarak kayıtlara geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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